Минобороны заключило контрактов на 1,16 трлн рублей на форуме «Армия-2020»

По его словам, в результате выполнения этих контрактов российские вооружённые силы получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов, передает RT.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» сообщил, что плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.

Ранее военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с Ura.ru рассказал, зачем России понадобился плавучий космодром 90-х годов.



