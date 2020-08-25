Минобороны заключило контрактов на 1,16 трлн рублей на форуме «Армия-2020»

Минобороны РФ в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники. Общая сумма контрактов составила более 1,16 трлн рублей, сообщил замминистра обороны России Алексея Криворучко.

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По его словам, в результате выполнения этих контрактов российские вооружённые силы получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов, передает RT.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» сообщил, что плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.

Ранее военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с Ura.ru рассказал, зачем России понадобился плавучий космодром 90-х годов.


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ФОТО: @forumarmy / Instagram
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