«Не надо бояться, слушайте, тренируйтесь»: командир танковой роты дал советы мобилизованным

«Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков. <...>. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь», — сказал командир.

Как указал офицер, главное, чтобы мобилизованные «знали свое дело», пишет Газета.ру.

Командир танковой роты отметил, что ежедневно союзные силы отражают огонь со стороны украинских войск на Соледарском направлении. По словам офицера, задача военных — отразить нападение противника, чтобы он не продвинулся «дальше границ Луганской области», отмечает телеканал «360».

