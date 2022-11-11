«Не более 10 км». В Минобороны рассказали о продвижении ВСУ в Херсонской области

Продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях в Херсонской области за прошедшие двое суток составило не более десяти километров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве заявили, что силы украинской армии были остановлены в десятках км от района переправ через реку Днепр.

«Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Минобороны заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонВСУМинобороны РФ
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