«Не более 10 км». В Минобороны рассказали о продвижении ВСУ в Херсонской области

В ведомстве заявили, что силы украинской армии были остановлены в десятках км от района переправ через реку Днепр.

«Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Минобороны заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра, сообщает RT.

