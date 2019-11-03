Не бог весть что. Эксперт усомнился в уникальности новой украинской ракеты

Сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») разработана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для уничтожения надводных целей противника, информирует Lenta.ru со ссылкой на «Днепровскую панораму».

Скорость «Молнии» составляет около 2-2,5 тысячи км/час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой планируют вооружить самолеты СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации машин.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Украина использует новый вид вооружения против российских кораблей. Он считает, что на сегодняшний день в мире нет средств, обеспечивающих защиту от «Молнии». Свое заявление эксперт сделал в видеоматериале о выставке «Оружие и безопасность-2019» на YouTube-канале «Обзор TV».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН скептически отнесся к заявленным характеристикам украинской ракеты «Молния».

«Судя по открытым данным, дальность полета этой ракеты не такая уж и большая – в пределах полутора сотен километров. Значит, ее боевая часть не превысит 100 кг. То есть, «Молния» - это малогабаритная ракета тактического назначения. Предназначена, в основном, для поражения легких целей: от катеров до корветов – кораблей малого водоизмещения.