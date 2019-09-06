Военный аналитик оценил идею Украины «запугать» Россию ракетами с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. По его словам, у Украины совершенно нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. Поэтому он призвал установить боеголовку на космическую ракету, которая точно долетит до Москвы. «На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — поделился он своей идеей, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма».

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему предложение киевского депутата абсурдно.

«Это просто свидетельство о том, что данный конкретный депутат не компетентен в сфере ракетного оружия. Космическая ракета не может быть в современных условиях таким “угрожателем” России. Причина очень простая. Во-первых, такая ракета для того, чтобы она могла предоставлять угрозу, должна обладать высокой точностью попадания, то есть там нужно иметь соответствующую систему наведения и управления этой ракетой. На Украине в настоящее время создать такую систему управления возможности нет», — отметил эксперт.