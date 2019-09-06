Военный аналитик оценил идею Украины «запугать» Россию ракетами с «камушками»
Доктор военных наук рассказал НСН, почему Украина не сможет использовать космическую ракету в качестве страшилки для России.
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. По его словам, у Украины совершенно нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. Поэтому он призвал установить боеголовку на космическую ракету, которая точно долетит до Москвы. «На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — поделился он своей идеей, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма».
В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему предложение киевского депутата абсурдно.
«Это просто свидетельство о том, что данный конкретный депутат не компетентен в сфере ракетного оружия. Космическая ракета не может быть в современных условиях таким “угрожателем” России. Причина очень простая. Во-первых, такая ракета для того, чтобы она могла предоставлять угрозу, должна обладать высокой точностью попадания, то есть там нужно иметь соответствующую систему наведения и управления этой ракетой. На Украине в настоящее время создать такую систему управления возможности нет», — отметил эксперт.
Именно точность попадания выходит на первый план в разработке современных баллистических ракет, добавил Константин Сивков. Еще одной причиной, по которой космическая ракета с неядерной боеголовкой не напугает Россию, военный аналитик назвал долгое время подготовки к старту.
«Эта ракета должна обладать соответствующими показателями с точки зрения мобильности и готовности к старту. Современные баллистические ракеты имеют очень короткое время подготовки к старту, для того чтобы обеспечить своевременное реагирование на возникновение разных угроз. Космические ракеты готовятся многими сутками, что абсолютно неприемлемо в современных условиях», — заявил собеседник НСН.
При этом доктор военных наук отметил, что космическая ракета может быть использована как база для создания баллистической ракеты, но не без привлечения других немаловажных разработок.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. По его словам в эфире «24 канала», Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Напомним, что ядерный арсенал на территории Украины, унаследованный после развала СССР, был ликвидирован после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году.
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