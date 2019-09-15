Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море

Пётр Святашов также отметил задачи, которые стоят перед российскими моряками, взявшими на сопровождение военно-транспортное судно Yuma ВМС США.

«Наш корабль наблюдает за маневрированием и действиями иностранного судна – вплоть до того, выбрасывает ли он мусор или средства для разведки. Все это фиксируется на средства наблюдения. После завершения наблюдения, как правило, составляется отчет о действиях иностранного судна: как оно маневрировало, на каких скоростях, приближалось к нашим территориальным водам или нет, на какое удаление. Задача нашего корабля наблюдения – не только фиксация действий судна ВМС США, а, если оно приблизится к нашим водам, не допустить его проникновения», - отметил вице-адмирал.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов назвал бесполезной акцией заход украинского судна в российские воды во время августовских учений ВМФ РФ в Чёрном море.

