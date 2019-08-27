Адмирал счел бестолковой акцией заход украинского корабля в воды РФ

ВМС Украины заявили, что их корабль зашел в зону российских учений в Черном море. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире UA.TV. По его словам, в зоне учений Черноморского флота России оказался малый разведывательный корабль «Переяслав», входящий в состав военно-морских сил Украины. Судно возвращалось с учений НАТО Agile Spirit 2019 в Грузии во время проведения тренировок российским флотом. Рыженко уточнил, что корабль оказался на чужой территории, поскольку там отсутствовала какая-либо деятельность. Уточняется, что все время прохождения украинского судна по российским водам оно сопровождалось кораблями ВМФ России.

В эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов назвал бесполезной акцией заход украинского судна в российские воды (слушайте аудио).