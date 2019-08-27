Адмирал счел бестолковой акцией заход украинского корабля в воды РФ
Экс-командующий Черноморским флотом рассказал в эфире НСН об опасности и риске захода кораблей в зону учений.
ВМС Украины заявили, что их корабль зашел в зону российских учений в Черном море. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире UA.TV. По его словам, в зоне учений Черноморского флота России оказался малый разведывательный корабль «Переяслав», входящий в состав военно-морских сил Украины. Судно возвращалось с учений НАТО Agile Spirit 2019 в Грузии во время проведения тренировок российским флотом. Рыженко уточнил, что корабль оказался на чужой территории, поскольку там отсутствовала какая-либо деятельность. Уточняется, что все время прохождения украинского судна по российским водам оно сопровождалось кораблями ВМФ России.
В эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов назвал бесполезной акцией заход украинского судна в российские воды (слушайте аудио).
«Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная. Мы всегда заходили и заходим в эту зону, когда идут учения, смотрим там. Но малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов», — рассказал адмирал.
Напомним, что многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух 2019») прошли в Грузии 27 июля по 9 августа. В них приняли участие более 3000 военнослужащих из 14 государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ: 14 министерств переедут в «Москва-Сити»
- Адмирал счел бестолковой акцией заход украинского корабля в воды РФ
- Названа причина ухудшения прогноза по росту реальных доходов россиян
- Россия и Украина определили дату обмена заключенными
- Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн