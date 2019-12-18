Истребители Су-57 снова испытали в Сирии
Перспективные истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии. Они были признаны успешными, сообщил «Красной звезде» глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», - сказал он.
Впервые Су-57 были замечены в Сирии в 2018 году, передает РИА ФАН. В апреле 2019-го СМИ сообщали, что машины снова были переброшены на Ближний Восток, однако в Минобороны эту информацию опровергли.
В ноябре этого года стало известно, что первый серийный Су-57 должен поступить на вооружение ВКС России до конца 2019-го, сообщает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»
- Налоговый маневр для Белоруссии сочли предательством интересов России
- Малышева о проблемах на «Первом канале»: У меня все хорошо!
- Опубликовано видео ночного запуска «Союза-СТ-А» с экватора
- В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками