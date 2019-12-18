Истребители Су-57 снова испытали в Сирии

«Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», - сказал он.

Впервые Су-57 были замечены в Сирии в 2018 году, передает РИА ФАН. В апреле 2019-го СМИ сообщали, что машины снова были переброшены на Ближний Восток, однако в Минобороны эту информацию опровергли.

В ноябре этого года стало известно, что первый серийный Су-57 должен поступить на вооружение ВКС России до конца 2019-го, сообщает RT.

