Кадыров назвал тюрьму слишком лёгким наказанием для уклонистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале раскритиковал наказание, которое предлагается вести за уклонение от призыва.
По его мнению, такие поправки нужны, однако пять лет лишения свободы - это замечательная возможность для уклониста отсидеться в камере.
Он предложил назначать размер штрафа, учитывая полученную помощь от государства, затраты на обучение и лечение уклониста, а также социальные выплаты и его заработную плату, и в итоге взыскивать не менее 50% от получившейся суммы.
Кадыров добавил, что в идеале наказание для уклонистов должны выбирать солдаты и офицеры, находящиеся на передовой.
«Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие. И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы», - написал глава Чечни.
Ранее Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ, сообщает RT.
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