Кадыров назвал тюрьму слишком лёгким наказанием для уклонистов

По его мнению, такие поправки нужны, однако пять лет лишения свободы - это замечательная возможность для уклониста отсидеться в камере.

Он предложил назначать размер штрафа, учитывая полученную помощь от государства, затраты на обучение и лечение уклониста, а также социальные выплаты и его заработную плату, и в итоге взыскивать не менее 50% от получившейся суммы.

Кадыров добавил, что в идеале наказание для уклонистов должны выбирать солдаты и офицеры, находящиеся на передовой.

«Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие. И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ, сообщает RT.