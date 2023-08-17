Нацгвардия Украины: боевики «Азова» полноценно участвуют в боях
Врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович в Telegram-канале, заявил, что боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) восстановились.
По его словам, бригада специального назначения уже начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву. Он отмечал, что боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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