Нацгвардия Украины: боевики «Азова» полноценно участвуют в боях

По его словам, бригада специального назначения уже начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву. Он отмечал, что боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

