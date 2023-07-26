ФСБ задержала в Хакасии пропагандиста «Азова»

По данным правоохранителей, злоумышленник — житель Абакана 2005 года рождения, участник националистической организации «Этническое национальное объединение».

«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в террористическую организацию ... распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», — указали в УФСБ.

Задержанный с декабря 2022 года по январь 2023-го распространял в мессенджере Telegram пропагандистские материалы, пишет «Свободная пресса». Против мужчины возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, задержанному может грозить до семи лет заключения.

Ранее полиция задержала в Москве проукраинского блогера, который распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку с символикой «Азова», напоминает телеканал «360».

