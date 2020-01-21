НАТО похвалилось новейшими беспилотниками-разведчиками
НАТО получило новые стратегические беспилотники Global Hawk. В воздухе они способны пробыть до 30 часов без дозаправки, передавая с земли четкие изображения. Аппараты предназначены следить за происходящим не только на территории Североатлантического альянса, но и далеко за его пределами, сообщил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал «360».
Столтенберг подчеркнул, что подобных дронов, способных летать на так же высоко нет ни у России, ни у Китая. У НАТО в этом плане преимущество, сообщает КИА.
Датчики и радары Global Hawk работают на высоте 18 километров. Они способны фиксировать происходящее в радиусе 200 километров.
В настоящее время два беспилотника испытывают в Сицилии. В течение 2019 года туда привезут еще три новейших аппарата.
Ранее сообщалось, что группировки роботов для решения боевых задач могут появиться в России уже 2025 году. Предполагается, что роботизированные подразделения будут созданы на пяти платформах для решения различных задач. Например, создания транспортно-заправочную машины или оборудования роботизированного шасси стрелково-гранатометным модулем для запуска летающих гранат и одноразовых беспилотников.
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