НАТО похвалилось новейшими беспилотниками-разведчиками

НАТО получило новые стратегические беспилотники Global Hawk. В воздухе они способны пробыть до 30 часов без дозаправки, передавая с земли четкие изображения. Аппараты предназначены следить за происходящим не только на территории Североатлантического альянса, но и далеко за его пределами, сообщил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал «360».

Столтенберг подчеркнул, что подобных дронов, способных летать на так же высоко нет ни у России, ни у Китая. У НАТО в этом плане преимущество, сообщает КИА.

Датчики и радары Global Hawk работают на высоте 18 километров. Они способны фиксировать происходящее в радиусе 200 километров.