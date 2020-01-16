Станции глушения иностранных спутников-шпионов назвали эффективными
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, что в будущем Россия сможет заблокировать также работу боевых спутников.
Госкорпорация «Роскосмос» нашла способ глушить с Земли иностранные спутники-шпионы. Авторы разработки предложили создать множество наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, через которые идет передача данных на наземные пункты приема, передает РИА Новости. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи специалисты предлагают использовать несколько станций сразу.
Эффективным назвал предложенный специалистами «Роскосмоса» метод в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, в будущем такие наземные радиоэлектронные станции смогут блокировать работу также боевых спутников.
«Этот способ сможет блокировать работу спутников разведки, так как они эффективны только в том случае, если имеют возможность в короткие сроки сбросить информацию в наземные центры. Подавление спутников-ретрансляторов заблокирует такую связь и в значительной мере позволит снизить эффективность разведывательной группировки спутников противника. Во-вторых, когда будут развернуты боевые спутники — а они все равно будут развернуты — то можно будет таким образом заблокировать работу этого спутника: он не сможет получать команды и не сможет решить задачу по боевому предназначению», — пояснил специалист.
Подавление работы шпионских спутников-ретрансляторов при этом не оставит жителей Земли без телевидения и интернета.
«Что касается мирных спутников, то они с боевыми работают на разных частотах. Поэтому обеспечить выборочное поражение отдельных объектов можно будет вполне», — отметил Сивков.
Авторы проекта предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.
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