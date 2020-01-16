Станции глушения иностранных спутников-шпионов назвали эффективными

Госкорпорация «Роскосмос» нашла способ глушить с Земли иностранные спутники-шпионы. Авторы разработки предложили создать множество наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, через которые идет передача данных на наземные пункты приема, передает РИА Новости. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи специалисты предлагают использовать несколько станций сразу.

Эффективным назвал предложенный специалистами «Роскосмоса» метод в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, в будущем такие наземные радиоэлектронные станции смогут блокировать работу также боевых спутников.

«Этот способ сможет блокировать работу спутников разведки, так как они эффективны только в том случае, если имеют возможность в короткие сроки сбросить информацию в наземные центры. Подавление спутников-ретрансляторов заблокирует такую связь и в значительной мере позволит снизить эффективность разведывательной группировки спутников противника. Во-вторых, когда будут развернуты боевые спутники — а они все равно будут развернуты — то можно будет таким образом заблокировать работу этого спутника: он не сможет получать команды и не сможет решить задачу по боевому предназначению», — пояснил специалист.