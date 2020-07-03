НАТО обеспокоилось активностью российских подлодок в Северной Атлантике
Представители НАТО назвали учения, которые Россия провела в конце 2019 года в Северной Атлантике одними из крупнейших после окончания холодной войны. Там считают, что маневры были направлены на «демонстрацию мощи». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, в учениях принимали участие 10 подводных лодок. Субмарины покинули места своего базирования на арктическом побережье России и взяли курс на Северную Атлантику, передает РИА ФАН.
По мнению американских военных, Россия всё чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в Атлантике, и они якобы могут угрожать военным кораблям НАТО, пишут «Известия».
«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — заявил глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирала Кит Блаунт.
Газета также приводит высказывание командующего Северным флотом России Александра Моисеева, который в марте заявил, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства и патрулирования.
В октябре прошлого года премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала учения подводных лодок РФ в Северной Атлантике. По ее словам, таким образом Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь. При этом норвежский премьер подчеркнула, что Норвегия не рассматривает учения как угрозу,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru