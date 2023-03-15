Нарышкин: США проводят разведку в Чёрном море

США совершают разведывательную деятельность в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Росии Сергей Нарышкин журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

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Глава СВР подчеркнул, что разведывательные цели США известны и понятны Москве.

Ранее сообщалось о столкновении российского истребителя с американским дроном над Черным морем.

Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.

Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду, сообщили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореРазведкаСШАСВРСергей Нарышкин
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