Нарышкин: США проводят разведку в Чёрном море
США совершают разведывательную деятельность в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Росии Сергей Нарышкин журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Глава СВР подчеркнул, что разведывательные цели США известны и понятны Москве.
Ранее сообщалось о столкновении российского истребителя с американским дроном над Черным морем.
Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.
Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду, сообщили в Минобороны.
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