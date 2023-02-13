СВР: Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в России и СНГ
Военные США активно вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По данным спецслужбы, американские военные ведут вербовку бойцов джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), пишет РИА ФАН. В январе было отобрано 60 боевиков с опытом участия в военных действиях на Ближнем Востоке, они проходят ускоренную подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии.
СВР отмечает, что джихадистов обучают изготовлению и применению самодельных взрывных устройств, приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности, планированию нападений на охраняемые объекты, в том числе иностранные дипмиссии, пишет RT.
«В ближайшее время предполагается осуществить заброску боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил», — предупредили в спецслужбе.
Кроме того, в СВР сообщили, что боевики будут вести соответствующую работу во взаимодействии с подпольными ячейками других международных террористических группировок.
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