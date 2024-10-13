Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
13 октября 202418:59
Российские силы противовоздушной обороны в Курской области сбили выпущенную с территории Украины ракету. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников!», - отметил Смирнов.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за время боев в Курской области украинские войска потеряли более 22,6 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru