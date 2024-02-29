Над территорией Крыма сбили украинский беспилотник
29 февраля 202416:42
Российские средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 15:45 мск 29 февраля.
«Пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что он и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru