Над территорией Крыма сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили очередной украинский беспилотник

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 15:45 мск 29 февраля.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что он и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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