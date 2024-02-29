Над Белгородской областью сбили очередной украинский беспилотник
Российские средства ПВО в очередной раз пресекли попытку украинской армии атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл над территорией Белгородской области около 12.50 мск 29 февраля.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru