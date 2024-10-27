Над территорией Брянской области сбили 12 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Попытки атаки пресечены с 13:30 до 14:30 по московскому времени. Противник использовал беспилотники самолетного типа.

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов, говорится в заявлении оборонного ведомства.

В ночь на 27 октября российские силы ПВО сбили 51 беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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