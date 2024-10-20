Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

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По его словам, силы ПВО уничтожили две украинские ракеты. О каких снарядах идет речь губернатор не уточнил.

До этого в регионе объявили ракетную опасность. Местных жителей попросили найти подходящее укрытие.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ готовятся отойти с позиций в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьПВО

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