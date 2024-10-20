Над Курской областью сбили две украинские ракеты
20 октября 202413:35
Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, силы ПВО уничтожили две украинские ракеты. О каких снарядах идет речь губернатор не уточнил.
До этого в регионе объявили ракетную опасность. Местных жителей попросили найти подходящее укрытие.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ готовятся отойти с позиций в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru