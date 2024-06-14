Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале

По данным ведомства, инцидент произошёл на удалении двух километров от аэродрома Утренний.

В пресс-службе Utair указали, что на борту самолёта находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.

«У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь», — уточнили в авиакомпании, отметив, что посадка происходила в сложных метеоусловиях — при тумане и сильном ветре.

Новоуренгойская транспортная прокуратура объявила, что будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

