Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале
Самолёта Ан-26 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс по маршруту «Сабетта - Утренний», совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошёл на удалении двух километров от аэродрома Утренний.
В пресс-службе Utair указали, что на борту самолёта находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.
«У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь», — уточнили в авиакомпании, отметив, что посадка происходила в сложных метеоусловиях — при тумане и сильном ветре.
Новоуренгойская транспортная прокуратура объявила, что будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru