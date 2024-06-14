Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале

Самолёта Ан-26 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс по маршруту «Сабетта - Утренний», совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошёл на удалении двух километров от аэродрома Утренний.

В пресс-службе Utair указали, что на борту самолёта находились 36 пассажиров и пять членов экипажа.

«У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь», — уточнили в авиакомпании, отметив, что посадка происходила в сложных метеоусловиях — при тумане и сильном ветре.

Новоуренгойская транспортная прокуратура объявила, что будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Уральская транспортная прокуратура
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