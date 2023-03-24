Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО
Стратегический разведывательный самолет и два истребителя ВВС Великобритании заметили над Черным морем, сообщают СМИ со ссылкой на сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint приблизился к берегам Крымского полуострова. Начальная точка маршрута неизвестна.
Около 17:30 по московскому времени разведывательный самолет сделал круг у побережья Румынии. После этого борт НАТО взял курс в восточном направлении.
Самолет сопровождали истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС.
Американский беспилотник 14 марта упал в Черное море. Дрон совершил резкий маневр и потерял управляемость.
США после инцидента со своим беспилотником собираются продолжить полеты над Черным морем, заявил ранее представитель Белого дома Джон Кирби, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Исполком УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на Евро-2024
- Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву
- Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября
- Под Артемовском убили воевавшего за ВСУ французского наемника
- СК завел уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь девушки
- У Цукерберга родился третий ребенок
- Экс-замглавы управления ФСИН уволили за злоупотребление полномочиями
- IKEA продала последнюю фабрику в России
- Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО
- Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru