Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint приблизился к берегам Крымского полуострова. Начальная точка маршрута неизвестна.

Около 17:30 по московскому времени разведывательный самолет сделал круг у побережья Румынии. После этого борт НАТО взял курс в восточном направлении.

Самолет сопровождали истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС.

Американский беспилотник 14 марта упал в Черное море. Дрон совершил резкий маневр и потерял управляемость.

США после инцидента со своим беспилотником собираются продолжить полеты над Черным морем, заявил ранее представитель Белого дома Джон Кирби, передает НСН.

