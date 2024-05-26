СМИ: под Орском в Оренбургской области упал беспилотник
26 мая 202414:40
Беспилотный летательный аппарат упал в Оренбургской области недалеко от города Орска, пишет издание Orsk.ru в своем Telegram-канале.
По информации издания, обошлось без серьезных повреждений. Других подробностей портал не сообщил.
Официальных комментариев от властей Оренбуржья пока не поступало.
В минувший четверг беспилотник самолетного типа сбили в небе над Татарстаном. Целью дрона мог быть нефтеперерабатывающий завод «Танеко», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru