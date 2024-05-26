СМИ: под Орском в Оренбургской области упал беспилотник

По информации издания, обошлось без серьезных повреждений. Других подробностей портал не сообщил.

Официальных комментариев от властей Оренбуржья пока не поступало.

В минувший четверг беспилотник самолетного типа сбили в небе над Татарстаном. Целью дрона мог быть нефтеперерабатывающий завод «Танеко», отмечает «Радиоточка НСН».

