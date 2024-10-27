Над Брянской областью сбили еще 15 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили над территорией Брянской области еще 15 украинских дронов, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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По его словам, беспилотники обнаружены и уничтожены в течение часа. Противник использовал дроны самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет. Губернатор поблагодарил силы подразделения противовоздушной обороны.

Ранее в воскресенье российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью 12 украинских беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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