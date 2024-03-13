Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
13 марта 202415:58
Очередная попытка украинских войск атаковать объекты на территории России была пресечена средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 15:30 мск 13 марта над территорией Белгородской области.
«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение суток средства ПВО сбили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru