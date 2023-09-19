Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
19 сентября 202317:00
Дежурные российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл 19 сентября около 16:00 мск.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», -указали в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru