Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

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Попытки атаки пресекались в течение дня. По информации ведомства, беспилотники сбили в 13.30, 14.30 и 16:00 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 41 украинский дрон. Также уничтожено шесть управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

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