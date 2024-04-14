Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
14 апреля 202416:59
Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Попытки атаки пресекались в течение дня. По информации ведомства, беспилотники сбили в 13.30, 14.30 и 16:00 мск.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 41 украинский дрон. Также уничтожено шесть управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru