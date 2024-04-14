Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Попытки атаки пресекались в течение дня. По информации ведомства, беспилотники сбили в 13.30, 14.30 и 16:00 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 41 украинский дрон. Также уничтожено шесть управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, отмечает «Радиоточка НСН».

