Мэр Братска объяснил уничтожение бакланов нехваткой рыбы

По его словам, полчища этих птиц появились с таянием льда на Братском водохранилище. «Это не просто птицы, это стихийное бедствие, и не только нашего региона. Потому что по-другому воздействие «туч» бакланов на экосистему Братского, Усть-Илимского и Богучанского водохранилищ я охарактеризовать не могу», — заявил он.

Глава города указал, что пернатые уничтожили рыбу в озёрах и таёжных реках. По его данным, если раньше промышленные предприятия вылавливали до 900 тонн сороги и окуня, то в 2025 году рассчитывают только на 20 тонн. Из-за отсутствия рыбы закрываются магазины для рыболовов. Страдает экономика региона и местные жители.

Дубровин призывает принять серьёзные государственные меры и взять ситуацию под контроль, выкладывая видео с колониями птиц у Братской ГЭС.

Ранее стало известно, что жители ряда районов Сибири приступили к отстрелу бакланов. В некоторых населенных пунктах обсуждаются меры по регулированию численности данных птиц, в других населенных пунктах Сибири подобные действия частично разрешены или находятся на стадии одобрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



