В Госдуме предложили запретить навязывать мессенджеров в школах
В Госдуме предложили закрепить законодательно право учащихся и педагогов самим выбирать, в каком мессенджере им общаться по поводу учебного процесса, сообщил в Telegram-канале депутат от КПРФ Владимир Исаков.
Согласно инициативе, предложено закрепить право школьников и чителей самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться, и добровольно отказываться от тех соцсетей и мессенджеров, пользоваться которыми они не хотят. Парламентарий отметил, что никаких санкций за это не предусматривается. В частности, нельзя будет отлучать ребенка от учебы, а педагога – от работы. Законопроект планируется внести в Госдуму 1 июня.
Как заявил депутат RTVI, «у людей — как у детей, так и у взрослых — должен быть выбор, какими ресурсами им пользоваться». Исаков отметил, что педагогов в государственных школах порой заставляют подавать отчеты о пользовании конкретным мессенджером со скринами».
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все российские школы перешли на мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
