СМИ: В Сибири начали уничтожение бакланов
Жители ряда районов Сибири приступили к отстрелу бакланов, сообщает Telegram-канал Mash.
Они утверждают, что птицы наносят ущерб рыбным запасам в водоемах. В 2025 году в регионе отмечалось снижение улова рыбы, включая хариуса и омуля, а в этом году показатели достигли минимальных значений за все время наблюдений. Люди связывают это именно с увеличением популяции бакланов. Утверждается, что именно они поедают рыбу в водоемах.
В некоторых населенных пунктах обсуждаются меры по регулированию численности данных птиц, в других населенных пунктах Сибири подобные действия частично разрешены или находятся на стадии одобрения.
Ранее финские бакланы помешали работать метеорологам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
