Минобороны: Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 17:20 мск 7 февраля
«Пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru