Минобороны: Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 17:20 мск 7 февраля

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУПВОМинобороны РФБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры