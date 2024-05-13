Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»

Уточняется, что инцидент произошёл около 15:00 мск 13 мая над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен», - заключили в ведомстве.

Ранее в Курской области одна женщина погибла и ещё три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Глушковском районе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьПВОМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры