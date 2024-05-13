Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ
13 мая 202416:13
Средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл около 15:00 мск 13 мая над территорией Белгородской области.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен», - заключили в ведомстве.
Ранее в Курской области одна женщина погибла и ещё три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Глушковском районе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru