Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Уточняется, что инцидент произошёл около 15:00 мск 13 мая над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен», - заключили в ведомстве.

Ранее в Курской области одна женщина погибла и ещё три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Глушковском районе, сообщает RT.

