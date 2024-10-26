Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Липецкой области

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Липецкой областью, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Попытки атаки пресечены с 14:50 до 15:330 по московскому времени. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области», - заявили в Министерстве обороны.

В субботу, 26 октября, российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над территориями Орловской и Брянской областей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОЛипецк

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