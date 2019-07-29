Началось серийное производство новейших истребителей Су-57
Серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 началось в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает RT, на поставку 70 таких самолётов уже заключён долгосрочный контракт с Минобороны.
Су-57 обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. Об этом говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Напомним, в эфире НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, что Россия и Турция, возможно, смогут договориться и о поставках российского истребителя пятого поколения Су-57.
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