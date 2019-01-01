Су-57 со скидкой. ВКС РФ получат три авиаполка таких машин

По меньшей мере три авиаполка, укомплектованных истребителями пятого поколения, должны быть сформированы в России к 2028 году. Для нужд Воздушно-космических сил будет закуплено 76 истребителей Су-57, - заявил президент Владимир Путин на совещании в Сочи, посвященном вопросам ОПК. Благодаря скидке от заводов будет закуплено почти в пять раз больше этих машин, чем планировалось: военным удалось договориться с заводами производителями, - пояснил глава государства. «Промышленность фактически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов и вооружений – теперь будет возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса… За тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», - сообщил Путин.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения разработки и производства Объединенного конструкторского бюро им. П.О.Сухого. Точные характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также авиабомбы. С февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии. 14 мая, во время визита Путина в Астраханскую область, его самолет сопровождала шестерка Су-57.

Поставками только лишь Су-57 обновление авиапарка российских ВКС не ограничится. Как заявил на том же совещании глава государства, следует последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95, Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М. «Все они должны иметь возможность как нести новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения», - полагает Путин. Модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС ему также представили совсем недавно – их он осматривал 3 мая в Казани на аэродроме завода имени Горбунова.

Глава государства признал наличие технических недостатков, которые были выявлены при боевом применении российской авиации в Сирии, но отметил, что выявить их в условиях полигонов было бы невозможно. Между тем, практически ни один из случаев потери в Сирии военных самолетов (а таковых было восемь) не связан с технической неисправностью самих воздушных судов. С военной техникой, в том числе авиационной, в России все складывается как-то лучше, чем с гражданской. Может быть, потому, что в военной промышленности невозможно представить себе 80% импортных комплектующих?



