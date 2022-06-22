Начальник обороны Финляндии заявил, что страна готова к возможной войне

По его словам, у страны есть запас крылатых ракет дальностью до 370 км, сделан заказ на четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35, планируется у закупить до двух тысяч беспилотников и средств ПВО.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», - добавил Кивинен.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что республика не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

