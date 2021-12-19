На видео засняли уничтожение известных сирийских боевиков дронами-камикадзе
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили боевиков в Сирии в апреле 2020 года. Ролик опубликовал в Telegram-канале журналист телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин.
Речь идет об операции по ликвидации сирийского боевика под кодовым именем Снайпер Тоу и полевого командира Абу аль Валида. На видео оператор российских барражирующих боеприпасов рассказывает подробности проведения операции.
«Был произведен запуск барражирующего боеприпаса, он буквально за пару секунд обнаружил его и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру», — отметил оператор.
Боевики погибли от осколочных ранений. Второй дрон-камикадзе обезвредил установку противотанкового ракетного комплекса TOW. Отмечается, что тогда же в провинции Хама был ликвидирован полевой командир Абу аль Валид.
Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» являются разработкой компании ZALA AERO (входит в «Калашников»). В соответствии с техническими характеристиками, беспилотники могут быть снабжены поражающей боевой частью до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.
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