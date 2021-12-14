В Новосибирске показали первый летный образец беспилотника «Охотник»

Выкатку проконтролировал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, который прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. По словам замглавы Минобороны, этот процесс «фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам». Беспилотник готовится к испытаниям и первому полету, отмечает RT.

Как отметили в госкорпорации «Ростех», главная особенность нового беспилотника —плоское реактивное сопло.

«Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины», — подчеркнул генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В свою очередь, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)Юрий Слюсарь назвал работы по программе «Охотник» одним из ключевых направлений для ОАК и Компании «Сухой». Слюсарь подчеркнул, что производитель намерен как можно скорее завершить испытания и начать серийное производство аппаратов.

