В Новосибирске показали первый летный образец беспилотника «Охотник»
Выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова. Об этом сообщает ТАСС.
Выкатку проконтролировал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, который прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. По словам замглавы Минобороны, этот процесс «фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам». Беспилотник готовится к испытаниям и первому полету, отмечает RT.
Как отметили в госкорпорации «Ростех», главная особенность нового беспилотника —плоское реактивное сопло.
«Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины», — подчеркнул генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
В свою очередь, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)Юрий Слюсарь назвал работы по программе «Охотник» одним из ключевых направлений для ОАК и Компании «Сухой». Слюсарь подчеркнул, что производитель намерен как можно скорее завершить испытания и начать серийное производство аппаратов.
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