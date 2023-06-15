Вооруженные силы Украины ослабли после передачи западной техниик. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он объяснил, что украинские военные не обладают навыками ремонта техники стран НАТО. Она становится легкой мишенью для российских войск, констатировал бывший разведчик.

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», - подчеркнул эксперт.

Как сообщает «Радиоточка НСН», экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал причиной провала контрнаступления ВСУ действия президента Владимира Путина. Российский лидер приложил максимум усилий для минимизации потерь Вооруженных сил РФ, считает эксперт.

