На Украину отправился новый отряд добровольцев из Чечни

«Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, добровольцы прошли курс подготовки у профессиональных инструкторов в Российском университете спецназа в Гудермесе. Бойцов проводили на Украину председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

«Желаем удачи нашим славным воинам и славных побед!» — добавил Кадыров.

