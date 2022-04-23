На Украину отправился новый отряд добровольцев из Чечни

Новый отряд добровольцев для участия в российской специальной военной операции отправился на Украину из Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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«Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, добровольцы прошли курс подготовки у профессиональных инструкторов в Российском университете спецназа в Гудермесе. Бойцов проводили на Украину председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

«Желаем удачи нашим славным воинам и славных побед!» — добавил Кадыров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
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