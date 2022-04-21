«Мариуполь наш»: Кадыров заявил о взятии города чеченскими бойцами
21 апреля 202221:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии города Мариуполь чеченскими бойцами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Кадыров поблагодарил бойцов за «вклад в дело освобождения Мариуполя». По мнению Кадырова, армия РФ занимается «выполнением поистине великих целей».
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru