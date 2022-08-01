На Украине заявили о прибытии немецких РСЗО Mars II
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну из Германии прибыли ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II.
«Ещё один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину», - написал он.
Сколько именно экземпляров РСЗО Mars II получил Киев, Резников не уточнил.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что применение вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных орудий НАТО против российской территории приведёт к серьёзным последствиям, пишут «Известия».
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