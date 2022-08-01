Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове

Российская армия уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.

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«В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — говорится в заявлении военного ведомства.

Также ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады близ Харькова, в результате было уничтожено 7 единиц бронетехники и до 200 украинских бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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