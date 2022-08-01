Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове
Российская армия уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.
«В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — говорится в заявлении военного ведомства.
Также ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады близ Харькова, в результате было уничтожено 7 единиц бронетехники и до 200 украинских бойцов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+12 498 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 056 / сут.
- Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове
- Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
- Лукашенко подписал указ о назначении Крутого новым послом в России
- В ДНР рассказали о попытках окружить Авдеевку
- СМИ: Самолет Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности
- Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР
- Кадыров: За конфликтом Сербии и Косово стоит НАТО
- Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
- Умер последний председатель КГБ СССР Бакатин
- СМИ: Федун покинет пост президента «Спартака»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru