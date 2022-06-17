Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников

По данным ведомства, 4866 человек приехали из стран Европы, 1267 - из Южной и Северной Америк, 671 - из стран Азии, 147 - из Африки. Также в боях принимали участие пять человек из Австралии и Океании.

«По состоянию на 17 июня 2022 года 1956 наёмников были уничтожены, а 1779 покинули Украину», - отметили в Минобороны РФ.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих иностранных наёмников, в том числе двух британцев. Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко заявил, что Лондон в любом случае повесит ответственность за смертный приговор на Москву, пишут «Известия».

