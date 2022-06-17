Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников
Министерство обороны России в своём в Telegram-канале сообщило, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украину прибыли 6956 иностранных наёмников.
По данным ведомства, 4866 человек приехали из стран Европы, 1267 - из Южной и Северной Америк, 671 - из стран Азии, 147 - из Африки. Также в боях принимали участие пять человек из Австралии и Океании.
«По состоянию на 17 июня 2022 года 1956 наёмников были уничтожены, а 1779 покинули Украину», - отметили в Минобороны РФ.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих иностранных наёмников, в том числе двух британцев. Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко заявил, что Лондон в любом случае повесит ответственность за смертный приговор на Москву, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена
- Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
- Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
- Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников
- Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине
- Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
- Путин заявил о необходимости декриминализации экономических составов правонарушений
- Представитель Зеленского заявила, что Украина намерена вернуть Крым военным путём
- «Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru