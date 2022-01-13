На Украине утвердили порядок подготовки граждан к «национальному сопротивлению»
Правительство Украины утвердило порядок организации общевоенной подготовки граждан Украины к «национальному сопротивлению», информация опубликована на сайте правительства.
Сообщается, что общевоенную подготовку проходят граждане допризывного и призывного возраста, военнообязанные, резервисты, подготовка проводится независимо от политических предпочтений, пола и места жительства.
Также отмечается, что подобные меры связаны с целью сформировать в обществе готовность к устойчивому сопротивлению агрессору, за организацию подготовки отвечает Минобороны страны.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова призвать к службе более 200 тысяч военных в резерве.
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