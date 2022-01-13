На Украине утвердили порядок подготовки граждан к «национальному сопротивлению»

Также отмечается, что подобные меры связаны с целью сформировать в обществе готовность к устойчивому сопротивлению агрессору, за организацию подготовки отвечает Минобороны страны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова призвать к службе более 200 тысяч военных в резерве.

