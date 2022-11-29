На Украине стартовало производство снарядов калибра 152 мм

Серийное производство 152-миллиметровых снарядов стартовало на Украине, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

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В сообщении говорится, что первую партию боеприпасов ВСУ получат в ближайшее время.

«Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил ценные подарки... Первые снаряды 152 мм украинского производства поступят через несколько дней», - говорится в военного ведомства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну реактивной системы залпового огня из Франции, сообщает RT.

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Фото: wikipedia.org/wiki/FH70
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеПроизводствоВСУУкраина
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