На Украине стартовало производство снарядов калибра 152 мм

В сообщении говорится, что первую партию боеприпасов ВСУ получат в ближайшее время.

«Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил ценные подарки... Первые снаряды 152 мм украинского производства поступят через несколько дней», - говорится в военного ведомства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну реактивной системы залпового огня из Франции, сообщает RT.