На Украине стартовало производство снарядов калибра 152 мм
Серийное производство 152-миллиметровых снарядов стартовало на Украине, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
В сообщении говорится, что первую партию боеприпасов ВСУ получат в ближайшее время.
«Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил ценные подарки... Первые снаряды 152 мм украинского производства поступят через несколько дней», - говорится в военного ведомства.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну реактивной системы залпового огня из Франции, сообщает RT.
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