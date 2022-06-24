На Украине сообщили об отводе ВСУ от Северодонецка
Вооруженные силы Украины оставят Северодонецк. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает телеканал «360».
По словам Гайдая, военное командование уже приняло соответствующее решение.
Северодонецк, а также аэропорт неподалеку от города, контролируются силами РФ и Луганской народной республики.
Ранее стало известно, что боевики запрещенного в России экстремистского националистического батальона «Айдар», находящиеся на комбинате «Азот» в Северодонецке, заявили о намерении сдаться, пишет Ura.ru.
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