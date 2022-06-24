На Украине сообщили об отводе ВСУ от Северодонецка

Вооруженные силы Украины оставят Северодонецк. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает телеканал «360».

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По словам Гайдая, военное командование уже приняло соответствующее решение.

Северодонецк, а также аэропорт неподалеку от города, контролируются силами РФ и Луганской народной республики.

Ранее стало известно, что боевики запрещенного в России экстремистского националистического батальона «Айдар», находящиеся на комбинате «Азот» в Северодонецке, заявили о намерении сдаться, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Луганская ОбластьВСУ
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