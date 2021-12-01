На Украине решили посадить замглавкома ТОФ Березовского
Украинская «прокуратура Автономной Республики Крым» направила в суд обвинительный акт в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, говорится на сайте «ведомства», сообщает РИА Новости.
Березовскому инкриминируют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией». Из сообщения следует, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности украинского лидера, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС страны, однако сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.
«Прокуратура» утверждает, что своими действиями и решениями он способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».
До марта 2014 года Березовский был заместителем командующего по боевой подготовке — начальником управления боевой подготовки военно-морских сил Украины. 1 марта 2014 он был назначен командующим украинских ВМС, однако на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности.
В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он является командующим Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.
Россия и Украина должны вести диалог об урегулировании отношений напрямую, братским странам посредники не нужны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября заявил, что Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях РФ и Украины.
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