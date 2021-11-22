СМИ: Украина использует нейросети для отслеживания посетивших Крым россиян

Кроме того, специалисты по кибербезопасности в беседе с изданием допустили, что пограничники используют собирающие данные из соцсетей нейросети, а также покупают данные о перемещениях граждан РФ. При этом точно неизвестно, откуда украинская сторона берет эту информацию.

По словам исследователя в области безопасности и криминалиста Дмитрия Борощука, Киев изучает контент в открытых источниках с тегами из Крыма.

«То есть если мы имеем ключевые слова "Крым", "Ялта" и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — отметил эксперт.

Кроме того, разведку можно провести, изучая фотографии, отмечает РЕН ТВ.

В свою очередь, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров поделился мнением, что источником данных может выступать инфраструктура сотовых операторов. Однако наиболее вероятно предоставление информации базами данных «Рубеж» и «Магистраль», которые собирают сведения о перемещениях россиян по стране и за ее пределами. Бедеров подчеркнул, что такие базы регулярно «продаются в ряд коммерческих сервисов».

